بلومبرغ: سوريا لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة من إيران طيلة آذار الماضي

كشفت وكالة "بلومبرغ" في ​تقرير​ بأن "​سوريا​ لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة من ​إيران​ طيلة شهر آذار الماضي"، مشيرةً إلى أن "سوريا و​أوروبا​ لم تتسلما خلال الشهر الماضي أي شحنات نفط من إيران".

وأوضحت أن "ذلك يعود وفقا لمسؤولين سوريين إلى العقوبات المفروضة على سوريا، حيث لم تدخل أي ​ناقلة نفط​ إيرانية الموانئ السورية خلال أشهر، إضافة لتوقف الخط الائتماني الممنوح من ​طهران​ لدمشق".