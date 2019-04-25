بلومبرغ: سوريا لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة من إيران طيلة آذار الماضي

كشفت وكالة "بلومبرغ" في تقرير بأن "سوريا لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة من إيران طيلة شهر آذار الماضي"، مشيرةً إلى أن "سوريا وأوروبا لم تتسلما خلال الشهر الماضي أي شحنات نفط من إيران".
وأوضحت أن "ذلك يعود وفقا لمسؤولين سوريين إلى العقوبات المفروضة على سوريا، حيث لم تدخل أي ناقلة نفط إيرانية الموانئ السورية خلال أشهر، إضافة لتوقف الخط الائتماني الممنوح من طهران لدمشق".
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