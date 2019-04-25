سعر النفط يتخطى 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية تشرين الأول

تخطّى سعر ​النفط​ (برنت) 75 دولارًا للبرميل، لأوّل مرّة منذ نهاية شهر تشرين الأول الماضي، تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأميركية على ​إيران​.

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