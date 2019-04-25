مقتل مسلح أثناء محاولته زرع قنبلة داخل جامعة خاصة في كابول

قتل مسلح إثر ​انفجار​ ​قنبلة​ أثناء محاولته زرعها داخل أحد المباني في جامعة خاصة في العاصمة الأفغانية ​كابول​. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين بشرطة كابول "تأكيدهم وقوع الحادث في المنطقة الثامنة للشرطة بالعاصمة". ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة كابول بشير مجاهد، أن المسلح المشتبه به كان يحاول زرع القنبلة داخل دورة ​المياه​ في جامعة جيهان، مضيفا أن العبوة الناسفة انفجرت قبل موعدها، ما أسفر عن مقتل المسلح وإصابة ثلاثة آخرين.

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