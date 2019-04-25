شباب مغاربة في الواجهة باللباس المغربي التقليدي – صور

أطلق مجموعة من الشباب المغاربة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحدي “اللباس المغربي التقليدي”، في مبادرة لإحياء، واسترجاع بعض من التقاليد المغربية، التي عيشت زمانا، وكتذكير بالهوية، والموروث الثقافي المندثر.

وجاءت البادرة، خلال الأيام الماضية، أطلقها شباب، وشابات ينحدرون من مدينة دمنات، حيث ظهرت الفتياة مرتديات لباسا مغربيا تقليديا أصيلا، من جلباب، و”نگاب”، و”حايك”، أما الشباب فاعتمدوا السروال “القندريسا”، و”الطربوش”، مستحضرين كل مقومات الزي المغربي التقليدي.

ولقيت المبادرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مبدين إعجابهم بالفكرة، عبر مجموعة من التعليقات، فيما قالوا في بعض منها “مبادرة طيبة تستحق الإشادة، على المرء أن يكون إيجابيا، ويدعم مثل هذه الأمور، التي تحث على إحياء الموروث، وبعثه من جديد”، وفي تعليق آخر: “فكرة ممتازة، لو أنها تطبق فعلا”، فيما علق آخر بـ”حقا تذكرة بالماضي، وعز اللباس المحتشم، ونخوة المرأة، حقا مبادرة أجمل من رائعة”.

يذكر أن بعض التعليقات الأخرى دعمت الفكرة، وطالبت بتعميمها.

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وديات أيت الكتاوي – صحافية متدربة