وضعية أزارو تزداد سوءا في الأهلي ومدرب الفريق يتجه لإجلاسه في الإحتياط

يبدو أن صبر جماهير ومسؤولي نادي الأهلي المصري قد نفذ اتجاه مهاجم الفريق المغربي، وليد أزارو، وذلك بسبب الأداء الذي ظهر به في مبارايات الفريق الأخيرة، واهداره عدد من الفرص السانحة للتسجيل.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن مارتن لاسارتي، مدرب فريق الاهلي، يتجه إلى عدم الاعتماد على أزارو أساسايا في المباراة التي سيخوضها اليوم، برسم الجولة 19 من الدوري الممتاز، وذلك بسبب عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر نفسها، أن لاسارتي يتجه إلى الاعتماد على صلاح محسن كمهاجم أساسي خلال هذه المباراة، وهو الأمر الذي ظهر من خلال آخر حصة تدريبية للفريق الأحمر استعدادا لهذه المواجهة.

وتراجع مستوى أزارو يشكل كبير في الآونة الاخيرة، وبدت زياراته للشباك قليلة مقارنة مع الموسم الماضي، الذي توج به هدافا للذوري، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، ثم عدم تحقيق النادي لطلبه بالاحتراف، الصيف الماضي.