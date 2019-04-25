طقس الخميس.. جو غائم مع أمطار خفيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما مع سقوط أمطار خفيفة فوق منطقة طنجة وغرب الريف واللوكوس وشمال منطقة الغرب، وستتكون بعض السحب الركامية، خلال الزوال، فوق الأطلس الكبير.

وستنتشر بعض كتل الضباب، خلال الليل والصباح، فوق السهول الشمالية والسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق، مع احتمال هبوب بعض الزوابع الرملية فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و13 درجات بالواجهة المتوسطية وبالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بباقي جهات الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا ملحوظا، حيث ستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بمنطقة طنجة، وما بين 20 و25 درجة بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 22 و27 درجة بالسهول الشمالية والغربية والمنطقة الشرقية والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة داخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.