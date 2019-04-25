علم “اليوم 24” أن السلطات العمومية عملت على هدم سطيحة (طيراس) خمس مقاه، في منطقة سيدي عثمان، في الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، من بينهم مقهى الحوزية، المعروف في المنطقة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن قرار الهدم اتخذه عمدة الدارالبيضاء، بعد تماطل أصحاب المقاهي الخمس، في أداء واجبات الضرائب عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والتي وصلت، حسب المصادر ذاتها، مبالغ مهمة، تقدر بملايين السنتيمات.
وخلف هذا القرار خسائر كبيرة لأصحاب المقاهي، الذين لم تنفع مساعيهم في آخر لحظة لتوقيف قرار الهدم ضدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مقاهي الشيشة قاموا بتسوية وضعيتهم الجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات البيضاء تشن حربا على احتلال الملك العمومي.. هدم “طيراس” 5 مقاه بينها مقهى “الحوزية” الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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