الرينة: الحريق في مستشفى الجليل نتيجة إضرام متعمد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت التحقيقات في اندلاع الحريق في مستشفى الجليل ببلدة الرينة، بأن الحادثة وقعت نتيجة إقدام أحد المسنين على إضرام النار بنفسه.

وعلم أن مسنا في السبعينيات من عمره أقدم على إضرام النار بنفسه، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة توفي على أثرها في المستشفى.

وكان المسن قد أحيل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق خطيرة في مختلف أنحاء جسده، وقد أقر الطاقم الطبي مصرعه في وقت لاحق بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وتعود حيثيات الحادثة إلى يوم الإثنين الماضي، حينما اندلعت ألسنة النار في الطابق الثاني من المستشفى المكون من 5 طوابق، وقد وصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.