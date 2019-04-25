"يونسيف": 20 مليون طفل سنويًا لا يتلقون لقاح الحصبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الخميس بأن أكثر من 20 مليون طفل سنويا لم يحصلوا على لقاح الحصبة في شتى أنحاء العالم خلال السنوات الثماني الماضية الأمر الذي يمهد طريقا للإصابة بالفيروس، والذي يسبب في الوقت الراهن حالات تفش للمرض على مستوى العالم.

وعلّقت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنرييتا فور أنه "سيجد فيروس الحصبة دائما أطفالا لم يتلقوا اللقاح. الأرض الخصبة لبؤر تفشي الحصبة التي نشهدها الآن في العالم تم تمهيدها قبل سنوات".

وقال تقرير يونيسف إن نحو 169 مليون طفل لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح الحصبة بين عامي 2010 و2017، وهو ما يعادل 21.2 مليون في العام في المتوسط.

وأوضت بيانات لمنظمة الصحة العالمية بأن زيادة القابلية للإصابة بالمرض أدت إلى ارتفاع حالات عدوى الحصبة إلى أربعة أضعاف تقريبا في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، إلى 112163 حالة.

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وأضافت يونيسف ان نحو 110 آلاف شخص، معظمهم أطفال، توفوا في عام 2017 بسبب الحصبة وهو ارتفاع نسبته 22 في المئة عن العام السابق.

وتعتبر الحصبة مرض شديد العدوى قد يؤدي للوفاة أو يسبب العمى أو الصمم أو تلف في الدماغ، وينتشر حاليا في بؤر تفش بالعديد من المناطق في العالم بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا والفلبين وتونس وتايلاند.

ولذلك يجب أن يحصل الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة لحمايتهم من العدوى، وتقول منظمة الصحة العالمية إن تطعيم 95 في المئة من السكان ضروري لتحقيق ما يطلق عليه "حصانة القطيع" من الحصبة.

وصرّحت يونيسف أن صعوبة الوصول إلى سكان بعض المناطق وضعف الأنظمة الصحية والاستخفاف بالأمر وفي بعض الحالات الخوف أو التشكك في اللقاح أدى لتغطية عالمية للجرعة الأولى نسبتها 85 في المئة في عام 2017 والجرعة الثانية بنسبة 67 في المئة.