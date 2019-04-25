سريلانكا توقف والد اثنين من منفذي الهجمات بشبهة مساعدتهما

ذكرت وسائل إعلام، الخميس، أن الشرطة السريلانكية احتجزت والد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما خلال الهجمات الإرهابية المروعة التي ضربت البلاد خلال احتفالات عيد الفصح، وذلك للاشتباه في تقديمه المساعدة لنجليه.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أن الشرطة اعتقلت محمد يوسف إبراهيم، تاجر التوابل الملياردير، في أعقاب الهجوم على الفنادق والكنائس الأحد الماضي، وقام نجلاه البالغان عصمت أحمد إبراهيم وإلهام أحمد إبراهيم بتفجير نفسيهما في هجمات الأحد.

Advertisements

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جاناسيكيرا قوله إن والد الانتحاريين محمد يوسف إبراهيم محتجز للاشتباه في مساعدة وتحريض نجليه، مضيفا أنه يعتقد أن كل أفراد عائلة إبراهيم الآخرين محتجزون أيضا.

وقال جاناسيكيرا إن الضباط من قسم التحقيقات الجنائية في سريلانكا وقسم تحقيقات الإرهاب قاموا بمداهمة 5 منازل عبر البلاد على صلة بهجمات الأحد، وتم إغلاقها من أجل إجراء اختبارات الطب الشرعي.

كان ما يقرب من 360 شخصا قد لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 500 آخرين، في حادث دامٍ لقب بـ"مجزرة الفصح" نظرا لوقوع تلك الهجمات بالتزامن مع احتفال المسيحيين بأعياد الفصح في سريلانكا.