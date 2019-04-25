القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد يوسف إبراهيم والد الانتحاريين في سريلانكا
ذكرت وسائل إعلام، الخميس، أن الشرطة السريلانكية احتجزت والد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما خلال الهجمات الإرهابية المروعة التي ضربت البلاد خلال احتفالات عيد الفصح، وذلك للاشتباه في تقديمه المساعدة لنجليه.
وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أن الشرطة اعتقلت محمد يوسف إبراهيم، تاجر التوابل الملياردير، في أعقاب الهجوم على الفنادق والكنائس الأحد الماضي، وقام نجلاه البالغان عصمت أحمد إبراهيم وإلهام أحمد إبراهيم بتفجير نفسيهما في هجمات الأحد.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جاناسيكيرا قوله إن والد الانتحاريين محمد يوسف إبراهيم محتجز للاشتباه في مساعدة وتحريض نجليه، مضيفا أنه يعتقد أن كل أفراد عائلة إبراهيم الآخرين محتجزون أيضا.
وقال جاناسيكيرا إن الضباط من قسم التحقيقات الجنائية في سريلانكا وقسم تحقيقات الإرهاب قاموا بمداهمة 5 منازل عبر البلاد على صلة بهجمات الأحد، وتم إغلاقها من أجل إجراء اختبارات الطب الشرعي.
كان ما يقرب من 360 شخصا قد لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 500 آخرين، في حادث دامٍ لقب بـ"مجزرة الفصح" نظرا لوقوع تلك الهجمات بالتزامن مع احتفال المسيحيين بأعياد الفصح في سريلانكا.
كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا توقف والد اثنين من منفذي الهجمات بشبهة مساعدتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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