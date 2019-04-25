تركيا تفصل عفرين عن الأراضي السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخميس 2019.4.25 12:31 مساء بتوقيت أبوظبي 53 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدأ جريمة أخرى ضد الإنسانية في سوريا عبر بناء جدار أسمنتي في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

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