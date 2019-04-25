كيم يقول إنه أجرى محادثات "مفيدة جدا" مع بوتين

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الخميس إنه أجرى محادثات "مفيدة جدا" مع الرئيس الروسي في أول قمة بينهما.
وقال كيم بعد نحو ساعتين من المحادثات المباشرة "لقد أجرينا للتو تبادلا مفيدا جدا لوجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك"".
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