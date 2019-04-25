انت الان تتابع بدء القمة التاريخية بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بوتين وكيم
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، في مستهل أول قمة بينهما. وتصافح بوتين وكيم لدى بدء اللقاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، الواقعة في أقصى الشرق الروسي. وفي أولى تصريحاته، قال بوتن إنه يرحب بمساعي زعيم كوريا الشمالية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، رغم فشل القمة الأخيرة بين كيم والرئيس الأمريكي. وكان قطار كيم جونج أون قد عبر الحدود إلى روسيا، الأربعاء، لعقد قمته الأولى مع بوتين، حيث تسعى بيونج يانج إلى توثيق العلاقات مع حليفها التقليدي بعد وصول المحادثات النووية مع واشنطن الى مأزق.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، فإن لقاء الخميس، مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك، المرفأ الروسي المهم على المحيط الهادئ، الأول لزعيم كوريا الشمالية مع رئيس دولة منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير انتهت بالفشل.وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية
وبحسب وكالة «فرانس برس»، فإن لقاء الخميس، مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك، المرفأ الروسي المهم على المحيط الهادئ، الأول لزعيم كوريا الشمالية مع رئيس دولة منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير انتهت بالفشل.
وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مغادرة كيم جونج أون إلى روسيا على متن قطار، وذكرت أن من بين أعضاء وفده وزير الخارجية ري يونج هو الذي قال للصحفيين بعد قمة فيتنام إن موقف بلاده «لن يتغير».
وذكرت تقارير إعلامية روسية أن قطار كيم المصفّح عبر نهر تومين، الأربعاء، ووصل إلى بلدة خاسان الحدودية الروسية، حيث رحبت به نساء يرتدين أزياء شعبية بالخبز والملح في تحية تقليدية.
اقرأ أيضا: زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين
كانت هذه تفاصيل خبر بدء القمة التاريخية بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.