انت الان تتابع بدء القمة التاريخية بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوتين وكيم

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، في مستهل أول قمة بينهما. وتصافح بوتين وكيم لدى بدء اللقاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، الواقعة في أقصى الشرق الروسي. وفي أولى تصريحاته، قال بوتن إنه يرحب بمساعي زعيم كوريا الشمالية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، رغم فشل القمة الأخيرة بين كيم والرئيس الأمريكي. وكان قطار كيم جونج أون قد عبر الحدود إلى روسيا، الأربعاء، لعقد قمته الأولى مع بوتين، حيث تسعى بيونج يانج إلى توثيق العلاقات مع حليفها التقليدي بعد وصول المحادثات النووية مع واشنطن الى مأزق.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فإن لقاء الخميس، مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك، المرفأ الروسي المهم على المحيط الهادئ، الأول لزعيم كوريا الشمالية مع رئيس دولة منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير انتهت بالفشل.وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

Advertisements