انت الان تتابع المملكة تنهار.. إسكتلندا تطلب الانفصال عن بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت رئيسة وزراء إسكتلندا إن البريكست سوف يخلّف تأثيرات كارثية على اقتصاد بلادها، وإن الحكومة البريطانية تعاملت مع الموضوع بفوضوية منقطعة النظير.

لا تلبث تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تأجل حتى يوم 31 أكتوبر المقبل أن تهدأ، فقد ألقت الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستورجيون قنبلة في وجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بتصريحها أنها ستقدم مقترحًا لتنظيم استفتاءٍ بشأن استقلال بلادها عن المملكة المتحدة، على أن يكون الاستفتاء في مدة أقصاها مايو 2021. ويأتي ذلك بعد عامين من تقديم ستورجيون اقتراحًا مماثلا، رفضته ماي وقتها بحجة أن الوقت غير مناسب، وأن على حكومتها صب كل جهودها على مفاوضات الخروج من الكتلة الأوروبية.

وقبل ذلك بعام، وتحديدًا بعد ظهور نتائج الاستفتاء البريطاني عام 2016، كانت ستورجيون- المنتمية إلى الحزب القومي الإسكتلندي- قد صرحت برغبتها تلك أيضا. وقالت الوزيرة الأولى في إسكتلندا -وهي رئيسة الوزراء- إن البريكست سوف يخلّف تأثيرات كارثية على اقتصاد بلادها، وإن الحكومة البريطانية تعاملت مع الموضوع بفوضوية

وقبل ذلك بعام، وتحديدًا بعد ظهور نتائج الاستفتاء البريطاني عام 2016، كانت ستورجيون- المنتمية إلى الحزب القومي الإسكتلندي- قد صرحت برغبتها تلك أيضا.

وقالت الوزيرة الأولى في إسكتلندا -وهي رئيسة الوزراء- إن البريكست سوف يخلّف تأثيرات كارثية على اقتصاد بلادها، وإن الحكومة البريطانية تعاملت مع الموضوع بفوضوية منقطعة النظير، ولذلك فإن من حق الإسكتلنديين أن يطلبوا خيار الاستقلال. صحفيون: حفلات الزفاف الملكية أكثر تنظيمًا من البريكست

ووجهت ستورجيون بيانًا بشأن الموضوع إلى البرلمان الإسكتلندي -حسبما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية- وقالت كذلك إن التشريع المقترح سوف يحدد الكيفية التي سيجرى بها الاستفتاء، في حال منح البرلمان الضوء الأخضر للبدء في المرحلة الأولى.

وأضافت أن قرار الحكومة البريطانية بالمضي قدمًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من التصويت الكاسح لصالح البقاء داخل الأراضي الإسكتلندية، كان دليلا على انهيار نظام التفويض الحالي. وواصلت موجهة كلامها لأعضاء البرلمان الإسكتلندي: "لقد كشف البريكست عن عطب في الكيفية التي يتم بها حكم إسكتلندا، ومهما كانت رؤانا مختلفة بشأن الاستقلال، لكننا نحتاج إلى الاتفاق على أننا بحاجة إلى أساس أكثر صلابة؛ لكي نبني عليه مستقبل دولتنا". Advertisements وأردفت أيضًا: "إسكتلندا يجب أن تبقى قوة مزدهرة وقائدة داخل أوروبا، وبدلا من ذلك، نواجه تهميشا من المملكة المتحدة، التي بدورها يتم تهميشها بشكل متزايد على الساحة الدولية، على النقيض من ذلك، سوف يتيح لنا الاستقلال حماية مكاننا في أوروبا". بريطانيا تواجه تدفق «البضائع المعيبة» بعد البريكست

وتقول الجارديان إنه -وفقًا لاستطلاعات متعددة للرأي في إسكتلندا- فإن المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة يحظون بغالبية ضئيلة، بالنسبة إلى مؤيدي إقامة استفتاء خلال العامين المقبلين، بيد أن استطلاعات أخرى تقترح أن غالبية الإسكتلنديين سوف يؤيدون الاستقلال خلال عقد من الزمن. وتضيف الجارديان أن ستورجيون تبدو معترفة بالأمر، لكنها تقول إنها تريد خلق إجماع مع أحزاب المعارضة حول مستقبل البلاد الدستوري والسياسي، على عكس تيريزا ماي، وتعنتها بشأن موضوع البريكست. وذكرت الصحيفة كذلك أن ستورجيون دعت أحزاب المعارضة، لعقد لقاء مع وزير البريكست الإسكتلندي مايك راسل، لبحث خيارات تعزيز سلطات إسكتلندا داخل المملكة المتحدة، وسوف تنشئ الحكومة الإسكتلندية كيانًا باسم "مجلس المواطنين" يرمي إلى جذب الناس من كافة أنحاء البلاد وجميع ألوان الطيف السياسي؛ لبدء نقاش حول مستقبل البلاد الدستوري. يُذكر أنه تم تنظيم استفتاء في إسكتلندا حول البقاء مع بريطانيا أو الاستقلال عنها في سبتمبر 2014، وصوت غالبية المشاركين فيه مع البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55.3%، بينما جاءت نسبة مؤيدي الاستقلال 44.7%. من جانب آخر قالت مراسلة الصحيفة من داخل مبنى الحكومة البريطانية في ويستمنستر إن دعوة ستورجيون قوبلت بالرفض التام من الحكومة، ونقلت المراسلة في تغريدة على موقع تويتر، قول مصدر حكومي: "كما أكدنا مرارا في مرات سابقة، لقد نظمت إسكتلندا استفتاء في 2014 بهذا الشأن، وصوتت بوضوح للبقاء، على الطرفين أن يحترموا نتائج الاستفتاء". وذكرت الجارديان في وقت سابق من اليوم كذلك، أن الحكومة البريطانية أكدت يوم الثلاثاء أن ماي لن تسمح بمثل هذا الاستفتاء طالما بقيت في منصبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تنهار.. إسكتلندا تطلب الانفصال عن بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.