الان تتابع بكين تفيد بحادث بين البحريتين الفرنسية والصينية في مضيق تايوان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين - الخليج 365:
أعلنت بكين، اليوم، أن سفنا حربية صينية اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية مطلع أبريل في مضيق تايوان، موضحة أنها رفعت احتجاجا رسميا إلى باريس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ إن السفينة الفرنسية دخلت المياه الإقليمية الصينية بدون إذن، علما أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تفيد بحادث بين البحريتين الفرنسية والصينية في مضيق تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.