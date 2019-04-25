بكين تفيد بحادث بين البحريتين الفرنسية والصينية في مضيق تايوان

جدة - عمرو شويل بكين - الخليج 365:

أعلنت بكين، اليوم، أن سفنا حربية صينية اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية مطلع أبريل في مضيق تايوان، موضحة أنها رفعت احتجاجا رسميا إلى باريس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ إن السفينة الفرنسية دخلت المياه الإقليمية الصينية بدون إذن، علما أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.