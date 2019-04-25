359 قتيلا حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كولمبو ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها سريلانكا الأحد الماضي إلى 359 قتيلا. وأعلنت الشرطة أمس أن أكثر من 400 شخص ما يزالون في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة، وأضافت أنه جرى اعتقال 18 شخصا على صلة بتلك الهجمات، ليصل إجمالي المعتقلين إلى 60 شخصا.



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