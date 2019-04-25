نائب الرئيس اليمني: الشرعية بدعم التحالف ماضية في إنهاء المشروع الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، الحديدة

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وبدعم دول التحالف ماضية في استعادة الحق الشرعي وإنهاء المشروع الإيراني التخريبي في اليمن وإرساء مداميك السلام والدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.

وحث محسن في اتصال هاتفي بقائد جبهة الضالع - إب العميد عبدالله مزاحم للاطلاع على المستجدات الميدانية، على مضاعفة الجهود والاصطفاف الوطني والتوحد وعدم إتاحة الفرصة للميليشيات الكهنوتية التي لم تحقق نصرا في تاريخها على اليمنيين إلا عبر الخلافات بين أبناء الصف الوطني،

وأضاف أن من يخون الجمهورية والثورة يكون أول من يدفع ثمن هذه الخيانة.

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ميدانيا دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثي. وأكدت مصادر محلية وقوع انفجارات كبيرة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير من المواقع المستهدفة، وأفشلت قوات الجيش اليمني هجوما لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني، أن ميليشيات الحوثي، حاولت مهاجمة مواقع الجيش من ثلاثة محاور بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، غير أن الجيش تصدى لها وأجبرها على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية تابعة لهم، فيما يواصل الانقلابيون قصف الأحياء السكنية في حيس والتحيتا.

من جهة أخرى أحيت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت كبرى المحافظات اليمنية احتفالا كبيرا في الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي، وأقامت المنطقة العسكرية الثانية أمس الحفل الخطابي والعرض العسكري والكرنفالي بهذه المناسبة، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني.

مشاهدات يمنية