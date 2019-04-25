نيوزيلندا وفرنسا تقودان جهودا عالمية لحذف المحتويات الإرهابية على الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ولينجتون
تقود نيوزيلندا وفرنسا جهودا عالمية لحذف المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على شبكة الانترنت، في أعقاب إطلاق النار الجماعي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن في بيان أمس «شهدت هجمات 15 مارس الإرهابية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسبوقة كأداة للترويج لعمل إرهاب وكراهية».
وأضافت «نطالب بإظهار قيادة لضمان عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مجددا كما حدث في هجمات 15 مارس الإرهابية».
ومن المقرر أن ينعقد أول اجتماع يهدف إلى جمع قادة العالم ورؤساء شركات التكنولوجيا من أجل الاتفاق على تعهد بإزالة المحتوى الإرهابي والمتطرف من شبكة الانترنت، تحت اسم «نداء كرايستشيرش»، في باريس 15 مايو.
وأوضحت «ندعو قادة شركات التكنولوجيا إلى الانضمام إلينا والمساعدة في تحقيق هدفنا بالقضاء على (المحتوى) المتطرف على شبكة الانترنت خلال قمة كرايستشيرش في باريس».
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