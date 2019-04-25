حزب الله يدين اعدام الأبرياء في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لبنان

أدان حزب الله ، الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي المجرم بحق العشرات من المدنيين الأبرياء الذي أعدمهم يوم أمس بتهمة حقوقية.

وقال في بيان إدانته إن الأبرياء الذين نفذ النظام السعودي المجرم حكم الإعدام بحقهم لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحق الحرية والتعبير، مشيرا إلى أن الدماء البريئة ستبقى منارة للشعب المظلوم تنير دربه وتعبّد طريقه للخلاص.

وطالب البيان شعوب العالم والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية برفع الصوت والضغط على حكومات بلادها لفضح هذا النظام القاتل والوحشي.

واعتبر الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي للنظام السعودي في مسؤوليته عن الجرائم البشعة، كما أدان الاستكبار الصمت العالمي المريب على الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي وأدواته الوهّابية في مختلف أنحاء العالم.