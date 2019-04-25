سريلانكا تغلق كافة الكنائس الكاثوليكية حتى إشعار آخر

اسماء السيد - كولومبو: أصدرت الشرطة السريلانكية، قراراً بإغلاق كافة الكنائس الكاثوليكية حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب عمليات التفجير، التي طالت عددا من الكنائس والفنادق الأحد الماضي في العاصمة كولومبو، خلال إحياء طقوس عيد الفصح.

وقال رجل الدين لوكالة الصحافة الفرنسية "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس" مضيفا "لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر".

وتم تشديد الاجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، كما ذكر مسؤولون حكوميون.

تأتي هذه الإجراءات المشددة، بعد أن اشتبهت عناصر الأمن بوجود سيارة مشبوهة في إحدى الساحات العامة، بالتزامن مع سماع دوي انفجار في بلدة بوغودا، والتي تبعد مسافة 40 كيلومترا شرق العاصمة.

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واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية ثلاث كنائس -- اثنتان منها كاثوليكيتان -- وثلاثة فنادق يوم أحد الفصح. وأدت الاعتداءات أيضا إلى إصابة المئات بجروح.

ووقعت التفجيرات فيما كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد الفصح.

وأعلن تنظيم " داعش" مسؤوليته الكاملة عن هذه العملية، فيما رجحت الشرطة السريلانكية، أن تكون هذه الحادثة الدامية كرد على حادثة مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا الشهر الماضي، والتي أثارت غضب المسلمين بعد سقوط عدد من الضحايا.

