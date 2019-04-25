محكمة يابانية توافق على اخلاء سبيل كارلوس غصن بكفالة 4,5 مليون دولار

وافقت محكمة يابانية الخميس على منح كفالة لكارلوس غصن، ما يعني أن بإمكان رئيس نيسان السابق أن يخرج قريباً من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة.
وحددت محكمة منطقة طوكيو الكفالة ب500 مليون ين (4,5 مليون دولار)، في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات أربعة اتهامات تراوح بين عدم الاعلان عن كامل راتبه الى استغلال أموال شركة نيسان لمصالحه الشخصية.
ومن المرجح أن يطعن الادعاء في قرار المحكمة لتأخير الإفراج الفوري عنه، لكن إذاعة إن.إتش.كي العامة قالت إنه قد يغادر مركز الاحتجاز في موعد "أقربه الخميس".
وبموجب شروط الكفالة لا يمكن لكارلوس غصن مغادرة اليابان كم يخضع لقيود أخرى تمنعه من محاولة إتلاف أدلة متعلقة بالقضية أو العبث بها.
وينفي غصن جميع التهم ويعتبرها "مؤامرة" من جانب مسؤولي مجموعة نيسان الذين يعارضون مشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو.
وهزت قضية غصن اليابان وعالم الأعمال منذ توقيفه المفاجىء في طوكيو تشرين الثاني/نوفمبر بشبهة مخالفات مالية.
وسلطت قضية الرئيس التنفيذي الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه نيسان من حافة الإفلاس، الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات وخصوصا من الخارج.
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