انفجار جديد في سريلانكا.. والشرطة توضح

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الشرطة ألقت القبض على العشرات

وقالت الشرطة وسكان إن دوي انفجار سماع في بلدة بوغودا، على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو.

إلا أن الشرطة السريلانكية أعلنت لاحقا أن "عبوة صغيرة" انفجرت داخل حاوية للنفايات في ساحة خالية من السكان في البلدة.

وترشح الشرطة أن يكون قد تم رمي هذه العبوة في الحاوية، بهدف التخلص منها.

والأربعاء، نفذت قوات الجيش في سريلانكا "تفجيرا تحت السيطرة"، لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات.

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وارتفعت حصيلة القتلى في فندقين وعدة كنائس، بعدة مدن في البلاد، إلى 360 قتيلا، إضافة إلى نحو 500 جريح.

وأوقفت الشرطة 18 مشتبها جددا، خلال الليلة الماضية، مما رفع عدد المعتقلين في القضية إلى 58 شخصا، بحسب ما ذكرته الشرطة.

في غضون ذلك، نبه رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكريمسينغه، إلى أن عددا من المشتبه فيهم المزودين بمتفجرات قد يكونون في حالة فرار.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات السريلانكية تتهم "جماعة التوحيد الوطنية" و"جماعة ملة إبراهيم" المتشددتين بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية.