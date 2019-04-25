شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يطالب صناع الدراما بالالتزام بمعايير المجلس فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صناع الدراما بالالتزام بالمعايير المقترحة من قبل اللجنة للأعمال الدرامية، والتى تشدد على عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى.

وأكدت لجنة الدراما أنه سيتم إرسال المعايير المقترحة لكل وسائل الإعلام، لافتة إلى أنها ستعقد اجتماعها القادم 5 مايو.

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وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهت من استعدادتها لمتابعة الأعمال الدرامية التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، حيث وضعت اللجنة عددا من المعايير تطالب صناع الدراما بضرورة الالتزام بها.

وجاء فى المعايير المقترحة للدراما عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى بزعم أن هذا هو الواقع ولغة الخطاب العادية، وضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال، حال تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية.

كما تضمنت المعايير المقترحة التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما فى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها والتوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدى للظلم الاجتماعى باستخدام العنف العضلى والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية، وكذلك التوقف عن معالجة الموضوعات التى تكرس الخرافة والتطرف الدينى كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لمواجهة الشرور ومن ثم تغييب التفكير العقلانى والعلمى.