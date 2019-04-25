كتب: أحمد أبوعقيل يحتفل اليوم الخميس 25 إبريل الشعب المصري بمرور 37 عاما على تحرير سيناء بعد سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، حيث قام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، فى مثل هذا اليوم من 37عاما. ويرصد الموجز 15 صورة تحكي تاريح التحرير والعبور:

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كانت هذه تفاصيل خبر الذكرى الـ37 لتحرير سيناء.. 13 صورة تحكي تاريخ التحرير والعبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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