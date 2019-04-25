المرور يغلق طريق الإسكندرية الزراعى بدمنهور جزئيا 6 أشهر بسبب إنشاء كوبرى

كتب عبد الرحمن سيد

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، إجراء إغلاق جزئى لطريق الإسكندرية الزراعى بمنطقة قزاز بالكيلو 185 بمحافظة دمنهور لمدة 6 أشهر، لإنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

تأتى تلك الأعمال لتوسعة الطريق لتتفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة الى الإسكندرية، لاستحداث حارة اضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.

ويشار الى أن...