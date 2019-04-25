أعلنت الرئاسة السورية أن إدارة "إنستجرام" أعادت تفعيل حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن أغلقته على ما يبدو ليوم واحد.
وفي تعليق نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما "إنستغرام" أوردت الرئاسة السورية أن "إدارة إنستغرام تعيد تفعيل الحساب مرة أخرى، وتفك الحظر عن جميع الأجهزة التي كان يدار من خلالها الحساب. مع استمرار إغلاق حسابات وطنية أخرى غير حساب الرئاسة".
وأكدت الرئاسة أن إعادة تفعيل الحساب جاءت "بعد نشرنا لخبر إغلاق حسابنا على إنستغرام. وتداول الخبر من قبل عشرات المواقع والصفحات والحسابات الوطنية...
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تفعيل حساب الرئاسة السورية على إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.