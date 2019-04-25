إعادة تفعيل حساب الرئاسة السورية على إنستغرام



أعلنت الرئاسة السورية أن إدارة "إنستجرام" أعادت تفعيل حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن أغلقته على ما يبدو ليوم واحد.

وفي تعليق نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما "إنستغرام" أوردت الرئاسة السورية أن "إدارة إنستغرام تعيد تفعيل الحساب مرة أخرى، وتفك الحظر عن جميع الأجهزة التي كان يدار من خلالها الحساب. مع استمرار إغلاق حسابات وطنية أخرى غير حساب الرئاسة".

وأكدت الرئاسة أن إعادة تفعيل الحساب جاءت "بعد نشرنا لخبر إغلاق حسابنا على إنستغرام. وتداول الخبر من قبل عشرات المواقع والصفحات والحسابات الوطنية...