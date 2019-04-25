السلطات السريلانكية تغلق جميع الكنائس الكاثوليكية بالبلاد حتى إشعار آخر

أ ش أ



قررت السلطات فى سريلانكا، اليوم الخميس، غلق جميع الكنائس الكاثوليكية فى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك بعد أربعة أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا فى العاصمة كولومبو ومحيطها.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز عربية)، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابى أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التى ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة (كولومبو) ومحيطها الأحد الماضي؛ فيما طالب الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن فى الاستجابة للتحذيرات التى سبقت سلسلة التفجيرات.



