عاجل| إغلاق الطريق الرئيسي لمطار كولومبو بسريلانكا

أغلقت السلطات في سريلانكا، الطريق الرئيسي لمطار العاصمة كولومبو، بعد الاشتباه في وجود سيارة مفخخة، بحسب "رويترز" في نبأ عاجل.
وطلبت السلطات في سريلانكا من العاملين في البنك المركزي، البقاء في مقر عملهم لاحتمال وقوع انفجار بالقرب من مقر البنك، وفقا لـ"سكاي نيوز".
يذكر أن سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد الماضي، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي، أسفرت عن سقوط 290 قتيلا و 500 جريح ، حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.
وأعلن وزير دفاع...
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