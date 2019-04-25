عاجل| رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول ببعض مناطق شمال سيناء

الموجز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1035 لسنة 2019، بحظر التجوال ببعض المناطق في شمال سيناء.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء في المادة الأولى من القرار: "يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".

وأوضح القرار في مادته الثانية توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها، كالتالي: "تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا".