صحيفة إسرائيلية: حكومة سويسرا تموّل إجراءات قانونية تهدف للإضرار بإسرائيل

لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أنّ "الحكومة السويسرية تقوم منذ عام بتقديم تمويل مباشر لإجراءات قانونية تهدف إلى الإضرار بإسرائيل"، مبيّنةً أنّه "تمّ تحويل التمويل، الّذي لا يقل ّعن مليوني دولار قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها في رام الله، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية".
وأوضحت الصحيفة أنّ "ذلك تمّ بعد فترة وجيزة من توقّف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة "BDS"، ولكن تبيّن أنّ الميزانية تدير مشاريع مماثلة".
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