صحيفة إسرائيلية: حكومة سويسرا تموّل إجراءات قانونية تهدف للإضرار بإسرائيل

لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أنّ "الحكومة السويسرية تقوم منذ عام بتقديم تمويل مباشر لإجراءات قانونية تهدف إلى الإضرار ب​إسرائيل​"، مبيّنةً أنّه "تمّ تحويل التمويل، الّذي لا يقل ّعن مليوني دولار قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها في ​رام الله​، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية".

وأوضحت الصحيفة أنّ "ذلك تمّ بعد فترة وجيزة من توقّف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها ل​حركة المقاطعة​ "BDS"، ولكن تبيّن أنّ الميزانية تدير مشاريع مماثلة".