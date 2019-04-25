بدء القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية في فلاديفوستوك

بدأت القمة بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، في مدينة فلاديفوستوك شرقي ​روسيا​.

ورأى بوتين في تصريح له في بداية القمة، أن "زيارة زعيم كوريا الشمالية ستساعدنا في فهم كيفية التوصل إلى تسوية لأزمة شبه جزيرة كوريا"، مرحبا "بمساعي زعيم كوريا الشمالية لتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة". بدوره، شدد كيم على أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية يدعو إلى الاهتمام من المجتمع الدولي".

وكان قد وصل بوتين اليوم إلى فلاديفوستوك، فيما وصل نظيره الكوري الشمالي يوم أمس على متن قطاره المصفح إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية.

والقمة هي أوّل لقاء لزعيم كوريا مع رئيس دولة أُخرى منذ عودته من هانوي، حيث منيت محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفشل في شباط الماضي.