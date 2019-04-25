بشار الجعفري يعقد اجتماعا مع الوفد الإيراني في إطار محادثات أستانا

عقد الوفد السوري برئاسة الدكتور بشار الجعفرى اجتماعاً اليوم مع الوفد ال​إيران​ي برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الجولة الثانية عشرة من محادثات ​أستانا​ حول تسوية الأزمة في سورية.

كما عقد الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى ​سوريا​ الكسندر لافرينتييف اجتماعا اليوم مع الوفد الإيراني. وقال لافرينتييف في بداية الاجتماع إن "العمل المشترك على مدار سنوات طويلة سيتواصل بين وفدينا وننسق مواقفنا ونعير اهتماما كبيرا للقاء مع الوفد السوري برئاسة الدكتور ​بشار الجعفري​ قبيل ​اللقاء الثلاثي​ مع وفد ​تركيا​".

بدوره أعرب أصغر خاجي عن الثقة بنجاح عملية أستانا وتعزيز التعاون الإيراني الروسي لتحقيق ذلك مشيراً إلى أن الهدف المشترك هو ضمان ​الأمن​ والسلام والاستقرار في سورية.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول تسوية الأزمة في سوريا بمشاركة الوفد السوري برئاسة الجعفري.

ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الضامنة لعملية أستانا /روسيا وإيران وتركيا/ إضافة إلى وفد من ​الأمم المتحدة​ برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بصفة مراقب.