أعلن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ بعد نحو ساعتين من المحادثات مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ "أننا لقد أجرينا للتو تحادثات مفيدا جدا لوجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك".

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كانت هذه تفاصيل خبر كيم أعلن أنه أجرى محادثات مفيدة جدا مع بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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