توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة السعودية ونظيرتها الروسية لمواجهة الجريمة والإرهاب

بحث النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، مع نظيره الروسي يوري تشايكا في العاصمة الروسية موسكو، بعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع الجانبان مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والنيابة الروسية، أكّدت أهميّة التنسيق بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة وأشكالها المنظمة والإرهاب والفساد، وحماية حقوق الإنسان والحريات المشروعه.
واتّفق الجانبان على أن تكون هذه المذكذرة بموادها وبنودها المتنوّعة، أساسًا للتعاون في حدود اختصاصها، انطلاقًا من مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ووفقًا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين، وكذلك المعاهدات الدولية الّتي يلتزم بها الجانبان.
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