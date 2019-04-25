رئيس الاستخبارات الروسي: هناك استعدادات اميركية لعملية عسكرية ضد فنزويلا

أعلن رئيس الاستخبارات ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ناريشكين​ "ظهور ما يدل على التحضير لعملية عسكرية أميركية ضد ​فنزويلا​".

وأوضح ناريشكين أن "​روسيا​ ترى ما يشير إلى إعداد ​الولايات المتحدة​ الأميركية لعملية عسكرية ضد فنزويلا وهناك مؤشرات على ذلك".

وعن تنفيذ هذه الخطة الأميركية، أوضح أشار الى أن "هذا ما ستجيب عنه الأيام".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا لفنزويلا.