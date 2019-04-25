أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين "ظهور ما يدل على التحضير لعملية عسكرية أميركية ضد فنزويلا".
وأوضح ناريشكين أن "روسيا ترى ما يشير إلى إعداد الولايات المتحدة الأميركية لعملية عسكرية ضد فنزويلا وهناك مؤشرات على ذلك".
وعن تنفيذ هذه الخطة الأميركية، أوضح أشار الى أن "هذا ما ستجيب عنه الأيام".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات الروسي: هناك استعدادات اميركية لعملية عسكرية ضد فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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