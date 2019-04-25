السيسي قرر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في مصر

قرّر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، فرض ​حالة الطوارئ​ في البلاد لمدّة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونشرت ​الجريدة الرسمية​ في مصر، القرار الّذي نصّ على أن تتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار ​الإرهاب​ وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي قد وّجه رسالة إلى ​الشعب المصري​ بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على ​التعديلات الدستورية​ الّتي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتّى 2024، وتسمح له بالترشح مرّة أُخرى للمدّة 6 سنوات.