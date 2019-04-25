السيسي قرر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في مصر

قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، القرار الّذي نصّ على أن تتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وكان السيسي قد وّجه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الّتي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتّى 2024، وتسمح له بالترشح مرّة أُخرى للمدّة 6 سنوات.
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