الصليب الأحمر: الوضع الإنساني يتدهور بشكل حاد ومناطق طرابلس تتحول لساحة قتال

حذّر ​الصليب الأحمر الدولي​ من "تدهور الوضع الإنساني في المناطق المكتظّة سكّانيًّا في العاصمة الليبية ​طرابلس​، جراء ​العنف​". وشدّد على أنّ "الوضع الإنساني يتدهور بشكل حادّ، والمناطق السكنية في طرابلس تتحوّل إلى ساحة قتال".

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