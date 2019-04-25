إدانة موقوف بالقتال مع "داعش" وثلاثة آخرين بمساعدة الارهابيين

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، بحق السوري خليل الراوي، وجردته من حقوقه المدنية، بعدما أدانته بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي والقتال في صفوفه. كما حكمت بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة بحق بري الحمود، أحمد حمود وياسر إسماعيل، بجرم مساعدة الإرهابيين وتهريبهم الى الأراضي اللبنانية، وتزويدهم ببطاقات هوية وجوازات سفر مزورة.

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