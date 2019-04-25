معلوف للنشرة بعد جولة على كسارة في المتن: يجب على المعنيين التحرك

أجرى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ جولة على ​كسارة​ "أبو ميزان" الواقعة في منطقة ​المتن الشمالي​ للإطلاع على أثرها البيئي في المنطقة.

وأكّد معلوف، في حديث مع "​النشرة​"، "أنني اليوم أريد الإضاءة على الكسارة الوحيدة الموجودة في قلب المتن الشمالي ب​جبل لبنان​"، لافتاً إلى "أننا ندرس مخططاً توجيهياً للمقالع والكسارات ليتم عرضها في ​مجلس الوزراء​".

وأوضح معلوف أنه "من الضروري الإضاءة على هذه الكسارة لأنها الوحيدة العاملة في المتن وهي غير قائمة بطرق مدروسة وهي غير مجلّلة واعادة تأهيلها شبه مستحيل"، مشيراً إلى أن "هذه الكسارة بعيدة عن أعين المواطنين وهي تقع بين بلدات ​بكفيا​ و​القليعات​ وكفرعقاب وزبوغة".

وشدد معلوف على "أننا لم نعد نتحمّل الوضع في المنطقة بسبب نتائج هذه الكسارة، ويمكن للجميع أن يرى كيف سيتحوّل لون أوراق الأشجار بالمنطقة في الأشهر المقبلة إلى اللون الأبيض بسبب أعمالها"، مناشداً المعنيين التحرك لمراقبة الوضع واتخاذ القرار المناسب.