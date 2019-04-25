اعلن المتحدث بإسم الخارجية ال​إيران​ية ان إيران لا تسمح لأي بلد بأن يكون بديلاً عنها في سوق ​النفط​ العالمي، وهي تحمّل ​أميركا​ وبعض البلدان التي تؤيد قرارها ك​السعودية​ و​البحرين​ مسؤولية نتائج هذا الموقف، واكد ان ​ايران​ لن تنسى عداء هذه الدول في هذه الظروف التاريخية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية : إيران لا تسمح لأي بلد بأن يكون بديلاً عنها في سوق النفط العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.