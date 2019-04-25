"صوت لبنان": إشكال داخل مبنى الضمان الإجتماعي في طرابلس تخلله تضارب بالأيدي

أفادت إذاعة "صوت لبنان- 100.5"، بأنّ "إشكالًا وقع داخل مبنى ​الضمان الاجتماعي​ في ​طرابلس​، تخلّله تضارب بالأيدي، وحالة هرج ومرج داخل المبنى".

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