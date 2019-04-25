حراك المتعاقدين: نرفض خفض قيمة اجر الساعة ويوم المراقبة والتصحيح

أوضح "حراك المتعاقدين الثانويين" في بيان أنه زار مستشار وزير التربية انور ضو وأكد له انه "يرفض أن تفكر السلطة باقتراحات تقليص وحسم نسبة محددة من قيمة أجر ساعة المتعاقدين".
وأكد الحراك أنه يرفض أيضا "اي توجه سواء لخفض الأجر المحدد ليوم المراقبة في الامتحانات الرسمية، او لتخفيض وتقليص الاجور المحددة في الامتحانات الرسمية لتسعيرة مسابقات المواد الدراسية والابقاء عليها كما هي، لأنها حق طبيعي مكتسب بنضال عمده المتعاقد بمئات ساعات الاضرابات التي دفعها من أجل رفع أجور مسابقات التصحيح وأجور المراقبة في الامتحانات الرسمية".
وتمنى الحراك على "أركان السلطة أن يحولوا بوصلتهم الى الأماكن الحقيقية للفساد بكل اشكاله العجيبة المنتشرة في الوزارات، ومكاتبها وتنظيفاتها، وساعات العمل الاضافية والمحظيات والتقديمات وبونات البنزين، والسيارات المجانية وارقام التلفونات المفوترة مجانا وعلى حساب الدولة التي يحاسب الشعب عنها".
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