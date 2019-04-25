غسان عطالله ردا على حواط: الانسان يمكن ان يكون كاذباً مدى الحياة هذا تاريخكم

اشار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ الى انه "لا يستغرب ما قاله النائب ​زياد حواط​ لأن القصة قصة مدرسة وطنية وتربية، فيمكن أن يكون الإنسان شفافاً وصادقاً ويضع اصبعه على الجرح ويمكن ان يكون كاذباً مدى ​الحياة​، هذا تاريخكم وهذا أنتم وهكذا سيكون مستقبلكم".

اضاف حواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أما بالنسبة الى أبناء الجبل فهم لطالما تعايشوا مع بعضهم البعض من مختلف طوائفهم الى حين تدخل الدخلاء ابناء مدرسة الكذب، واليوم هو نفسه الخوف من ابداعات هذه المدرسة فالتهجير ليس فقط ماديّاً هو أيضاً معنوي".

وكان حواط اشار الى ان "وزارة المهجّرين تتخبّط في تدعيم عودة المهجّرين، وتثير الخوف في نفوسهم. والحبل على الجرار بهمّة رجالاته".