شعلة النور المقدس تصل مساء السبت الى بيروت

تصل، عند الثامنة والنصف يوم السبت، إلى مطار ​بيروت​ الدولي شعلة من النور الذي يفيض من القبر المقدس في المدينة المقدسة ​القدس​ يوم ​سبت النور​، وسيكون في استقبالها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده محاطا بكهنة أبرشية بيروت، وستنقل الشعلة إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة حيث يضيء المؤمنون شموعهم من "النور الذي لا يعروه".

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