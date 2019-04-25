جوزيف يزبك يتحدث عن تاريخ الموسيقى البيزنطية وكيف تفرعت منها الموسيقى السريانية

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لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر مدير جوقة جبل لبنان الأرثوذكسية جوزيف يزبك، الذي تحدث عن الموسيقى التي تُستخدم خلال القداس الأرثوذكسي، وعن النصوص التي تُرنّم في الكنيسة، وعن مؤلفيها.
وتحدث يزبك في هذا الجزء الأول من المقابلة، عن تاريخ الموسيقى البيزنطية، وكيف تفرعت منها الموسيقى السريانية.
لمعرفة كل ما قاله يزبك، تابعوا اللقاء بالفيديو.
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