مدير عام الجمارك: المزاد العلني اليوم في مرفأ بيروت بقيمة 3 مليار ليرة

اشار مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ الى ان العلانية بالمزاد في ​مرفأ بيروت​ موجودة في القانون، وكل بضاعة تترك 6 اشهر في المرفأ سنبيعها في المزاد العلني، واليوم تم الاعلان عن المزاد في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولفت الى ان هناك اعتماد على المزاد العلني لادخال مال الى الخزينة، كما انه من خلال المزاد يتم اخلاء اماكن لتفريغ بضاعة جديدة على ارض المرفأ.

ولفت ضاهر في تضريح من مرفأ بيروت، الى ان هناك بضاعة تركت سنوات على ارض المرفأ، ونحن سنقوم بالمزاد بعد 6 اشهر ويوم، واوضح ان الاجراءات البيروقراطية انهكتنا، واليوم غيرنا الاجراءات وتم مكننة الاجراءات وتبسيطها، وعليه كل شهر او شهرين سيتم اعلان عن مزاد جديد، ونحن وضعنا خطة استراتيجية لحماية الخزينة ومنع هدر المال العام.

واعتبر اننا بعهد جديد وخطة جديدة وببيان وزاري وتفعيل حكومي، وهذا كله ينعكس على ادائنا، ووزير المالية ​علي حسن خليل​ همه تحسين وضع المالية، وترشيد النفقات يكون عبر البحث عن اموالنا الضائعة. وتحدث ان مزاد اليوم بقيمة 3 مليار ليرة اليوم، والمزاد القادم ممكن ان يكون اكبر. واعلن عن 24 حاوية لداخل لبنان، كما ان هناك حاويات برسم اعادة التصدير.