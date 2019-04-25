مدير عام كازينو لبنان: الدولة لا تأخذ الاجراءات المفروضة لاغلاق المحلات غير الشرعية

لفت مدير عام ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ إلى أن "هناك 250 محلا غير شرعيا لألعاب الميسر وتأخذ من اللاعبين المال عند دخولهم ونسبة من الارباح و​الدولة اللبنانية​ لا تأخذ الاجراءات المفروضة لاغلاق هذه المحلات"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية تأخذ كل سنة 80 سهما من أملاك كازينو لبنان أي بعد سنوات يصبح للدولة بكل ما فيه".

في حديث تلفزيوني، أشار خوري إلى أن "الكازينو يدفع 100 مليون ​دولار​ للدولة وهو يربح 3 مليون وندير الكازينو بقوانين عام 1950 و نحن متجهين إلى عام 2050".