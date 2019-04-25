فرنسا : لا نتدخّل في الشؤون الداخليّة للجزائر وليس لدينا أيّة نيّةٍ في ذلك

وكالات- جددت سفارة فرنسا في الجزائر اليوم، الأربعاء 24 أفريل 2019، تأكيدها أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق.
وقالت السفارة في بيان اليوم ، إنها "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك".
كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد إتهم في وقت سابق فرنسا بطريقة غير مباشرة بالتدخل في الشأن الجزائري.
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