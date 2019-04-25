فرنسا : لا نتدخّل في الشؤون الداخليّة للجزائر وليس لدينا أيّة نيّةٍ في ذلك

وكالات- جددت سفارة فرنسا في الجزائر اليوم، الأربعاء 24 أفريل 2019، تأكيدها أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق.

وقالت السفارة في بيان اليوم ، إنها "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك".

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كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد إتهم في وقت سابق فرنسا بطريقة غير مباشرة بالتدخل في الشأن الجزائري.