الجيش اليمني يحرر جبل "الأذناب" في صعدة

أعلن مصدر عسكري يمني، تحرير جبل (الأذناب) الاستراتيجي في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المصدر اليوم الخميس - إن مدفعيات الجيش الوطني قصفت بشكل

مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثي في رازح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.



كانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي في محور كتاف شرقي محافظة صعدة، حيث رصد الجيش الوطني تحركات الطائرة التي تسيرها الميليشيات الحوثية عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف.

