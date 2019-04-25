وزير الدفاع الماليزي: التطور التكنولوجي بات يشكل تهديدًا جديدًا للأمن في البلاد

قال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو "إن تطور تكنولوجيا الإنترنت واستخدامات شبكاتها الواسعة أدت لظهور الهجمات الإلكترونية باعتبارها أسلحة جديدة تهدد أمن البلاد"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف سابو - في تصريحات، اليوم الخميس - "أنه خلال هذا

العصر يستطيع أي فرد أن يستخدم الأجهزة مثل الهواتف المحمولة لشن الهجمات في أي منطقة بالعالم".. مشيرا إلى أن العالم الإلكتروني غير المحدود أصبح ميدانا للحروب الجديدة في مكافحة الإرهاب.



وتابع وزير الدفاع الماليزي "نحن نحارب الإرهاب حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما حدث في نيوزيلندا يثبت أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي دين، وطالما أن فكرة التطرف يسمح بها داخل المجتمع، فيمكن لأي شخص أن يصبح إرهابيًا".. مؤكدا أن عملية مكافحة الإرهاب بحاجة إلى التعاون الاستراتيجي الأمني في مختلف الأشكال.

